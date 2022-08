Fernando Rufino é prata em Mundial de Paracanoagem

Fernando Rufino, atleta de Mato Grosso do Sul, foi prata no Mundial de Paracanoagem, no último sábado (8), realizado em Halifax, no Canadá. A medalha de ouro também foi brasileira, com Igor Tofalini, que fechou o tempo 51.67s.

O Cowboy de Aço, como é chamado Fernando, liderou boa parte da prova, entretanto foi superado por Igor, que terminou 33 segundos a frente. Os dois dominaram a prova do início ao fim, disputando remada a remada, ouro e a prata. Em entrevista coletiva após a prova, Fernando Rufino revelou que já esperava a disputa com o compatriota.

“Nós já vínhamos brigando desde os treinos, a nossa preparação foi um pouco curta, mas ano que vem vamos estar bem melhor, atleta de verdade é o que veste a camisa faz acontecer. A ‘veiarada’ do rodeio está firme na remada”, afirmou Rufino.

Com a dobradinha no pódio do VL2 200 metros, o Brasil terminou em terceiro lugar no ranking geral de medalhas no Mundial de Paracanoagem, com um ouro, duas pratas e um bronze.

O Brasil já soma quatro pódios no Mundial de Canoagem e Paracanoagem, todos vindos da paracanoagem. Luis Carlos Cardoso faturou a prata no KL1 200m, enquanto Mari Santilli faturou o bronze no VL3 200m, ambos na sexta-feira (05).

A história de Fernando Rufino

A história do Cowboy de Aço é de superação. O atleta começou no esporte sete anos depois de sofrer o acidente de ônibus que tirou o movimento das suas pernas. Até então, Rufino jogava futebol e montava touros em rodeios. Ter uma carreira como peão era o seu principal objetivo na vida.

Em 2005, quando voltava para casa de ônibus, a porta do veículo se abriu e ele foi arremessado para fora do veículo. Na tentativa de voltar para o interior do ônibus, Fernando acabou caindo e sendo arrastado por mais de 100 metros pela rua. O episódio lesionou a sua coluna e o caubói não pode voltar a andar como antes.

Após uma reabilitação, que contou com a ajuda de seu pai, ele decidiu trilhar o caminho do arremesso de peso, entretanto não teve sucesso. A partir dai resolveu partir para outro esporte que utiliza da força, a canoagem. Com a ajuda do treinador Ademir Arantes, a quem Rufino declara ter sido fundamental para o sucesso esportivo, Fernando começou no esporte. Os bons resultados, contudo, não vieram de forma tão rápida. No primeiro Campeonato Brasileiro, em 2012, ficou em sexto na prova de 500m na categoria V1 (canoa) 500m, e conseguiu a segunda colocação nos 200m no caiaque.

Após alguns revezes, o atleta teve uma grande evolução. Em 2020, ele conseguiu ser campeão olímpico. Com direito a recorde. Fernando vive hoje o melhor momento da carreira.