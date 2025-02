Cursos de geração de renda, movimenta sete Cras em Campo Grande

Os cursos de geração de renda oferecidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), já estão movimentando os Cras espalhados pelas sete regiões de Campo Grande. Com uma grade variada de opções, as capacitações abrangem desde culinária e artesanato até embelezamento pessoal.

Ministrados por instrutores qualificados da Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania (GTAC), os cursos proporcionam capacitação prática e teórica, sendo alinhados às demandas do território.

O público prioritário é formado por inscritos no Cadastro Único, beneficiários de programas de transferência de renda, pessoas acompanhadas pelo PAIF e comunidades vulneráveis. A busca ativa desses usuários é realizada por meio da parceria entre coordenadores, técnicos e a equipe da GTAC. A divulgação também ocorre pelas redes sociais e por meio de parcerias com associações e líderes comunitários.

Ainda segundo a gerente, no ano passado a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania realizou 117 cursos e oficinas, abrangendo os 21 Cras, além dos Centros de Convivência e Centros de Convivência do Idoso, bem como unidades parceiras. Ao todo, 3.680 alunos foram capacitados e certificados. Para este ano, a expectativa é qualificar 4,2 mil pessoas, o que representa um aumento de 14,13% no número de certificações.

Empolgada com as novas oportunidades, Sueli pretende participar de todos os cursos oferecidos pela equipe da GTAC no ateliê do Horto Florestal e na Plataforma Cultural para aprimorar suas técnicas de artesanato e diversificar seus produtos.

Veterana nos cursos da SAS, a artesã Vanusa Silva Santos já foi certificada em diversas capacitações, incluindo bolsa de garrafa PET, pintura emborrachada, mosaico na cerâmica e porta-prato de garrafa PET. Na área de beleza, participou dos cursos de manicure e pedicure, todos realizados no Cras Popular.

Monitoramento

Para avaliar o impacto dos cursos entre os participantes e verificar o nível de assimilação dos conteúdos, as equipes da GTAC deram início, em 2024, ao projeto Renascer Produtivo, que este ano será desenvolvido com ainda mais ênfase.

O monitoramento consiste no acompanhamento de uma parcela de alunos após a conclusão dos cursos, com o objetivo de analisar se as oficinas estão, de fato, cumprindo sua proposta. Para isso, os técnicos selecionarão um grupo específico de participantes que serão entrevistados por meio de questionários de avaliação, gerando dados concretos sobre desafios, demandas e experiências.

O projeto Renascer Produtivo representa uma nova etapa para os alunos que buscam melhorar suas condições de vida por meio da qualificação e do empreendedorismo. Com a ampliação da oferta de cursos de geração de renda, mais pessoas estão encontrando oportunidades para alcançar a independência financeira.

No ano passado, 20 alunos foram entrevistados e relataram como os cursos impactaram suas vidas e os ajudaram a ingressar no mundo do empreendedorismo. Os dados coletados subsidiaram novas perspectivas para 2025.

Do total de entrevistados, 14 estão atuando na área em que se capacitaram, e quatro alunas passaram a integrar a equipe da GTAC como instrutoras.

Entre as oportunidades previstas para 2025, a equipe manteve os cursos e oficinas que foram sucesso no último ano, como cake pops (bolo no palito), mini churros artesanais, sopa paraguaia de flocos, bordado mexicano, spa dos pés e revitalização facial.

Nos primeiros meses do ano, os cursos de Bolsa de Crochê já tiveram início no CCI Jacques da Luz e no Cras Vila Nasser. No Cras Aero Rancho, foi iniciada a oficina de porta-copos em crochê.