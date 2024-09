Dona de supermercado é presa por furtar energia no Indubrasil

Mulher, de 47 anos, e proprietária de um supermercado localizado na região do Indubrasil, em Campo Grande, foi presa, na manhã desta quinta-feira (26), por furtar energia, mais conhecido como “gato”.

A prisão aconteceu durante cumprimento da Operação Lúmens fase I, com apoio de equipes da Energisa, concessionária de energia que atua no Estado.

Conforme o delegado Reginal Salomão, titular da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), os locais foram escolhidos após análise prévisa da Energisa.

“Ao todo, foram vistoriados 27 pontos, sendo que em um comércio foi constatada irregularidade no padrão, o que fez com que a proprietária do estabelecimento foi presa em flagrante pelo crime de furto, previsto no art. 155,§3º, do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 01 a 04 anos”, explicou.

Participaram da operação 13 policiais civis e 11 equipes da concessionária de energia. A previsão é que a segunda etapa da LUMENS aconteça ainda este ano.