Avião com destino a Corumbá desvia rota para Bonito devido as condições climáticas

O voo AZU 2491 da empresa Azul Linhas Aéreas saiu de Campinas e deveria pousar em Corumbá (MS) na tarde de hoje (26). Porém, devido as condições climáticas de fumaça o piloto refez a rota até Bonito, onde os passageiros tiveram que chegar ao destino corumbaense por meio de transporte terrestre.

A linha aérea faz viagens entre Campinas/Corumbá-Bonito quatro vezes por semana, sendo domingo, terça-feira, quinta-feira e sábado.

A Empresa lamentou o ocorrido por meio de uma nota e ressaltou que os passageiros receberam toda a assistência garantida, ressaltando que o desvio de rota foi fundamental para zelar pela vida dos passageiros.

O aeroporto de Corumbá informou que está funcionando normalmente, mas com baixa visibilidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram