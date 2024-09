Seis bairros da Capital estão na rota do fumacê hoje

Hoje(26), seis bairros de Campo Grande recebm ação de combate contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chykungunia. Será feito o uso de borrifação ultra baixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê.

O horário da ação será das 16h às 22h e as equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) passarão nos locais. Os bairros comtemplados são: Jardim América, Coronel Antonino, Nova Lima, Monte Castelo, Moreninha, Universitário

Para maior eficácia do inseticida, é importante que o morador deixe as portas e janelas abertas para o veneno atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças.

A coordenadoria de controle de endemias ainda informa que Os serviços podem ser adiados ou cancelados devido as condições meteorológicas, como chuvas, ventos ou neblina, uma vez que prejudicam a aplicação do veneno.

Confira o itinerário dos bairros onde o fumacê irá começar a rota:

Jardim América – Rua Avenida Progresso com a Rua Aristóteles.

Coronel Antonino – Rua Gavião com a Rua Águia.

Nova Lima – Rua Medalha com a Rua Jacobe Georges.

Monte Castelo – Rua Irlanda com a Avenida Monte Castelo.

Moreninha – Rua Firminópolis com a Rua Minas Novas.

Universitário – Rua Pôrto Alegre com a Rua Ponche Verde.

