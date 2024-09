Dona de perfil de fofoca nas redes sociais é alvo de operação em MS

Mulher, com idade não divulgada, foi alvo de Operação da Polícia Civil, nessa terça-feira (10), por criar perfil falso no Instagram e compartilhar conteúdos íntimos de moradores de Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande.

A mulher foi identificada após equipes de investigadores cibernéticos analisarem o perfil. A mulher administrava a página “Nova Mil Grau” e publicava vídeos e imagens da vida íntima de homens, mulheres, adolescentes e até crianças da cidade.

Em alguns meses, a Polícia Civil registrou boletim de ocorrência de diversas vítimas expostas na rede. A investigação concluiu que a mulher utilizava dados falsos nas redes sociais para evitar ser identificada.

Em julho deste ano, quando ainda morava em Nova Andradina, a investigada foi chamada para prestar esclarecimentos na delegacia, mas negou ser a autora das publicações.

Dessa forma, foi realizada busca e apreensão na casa da mulher, em Campo Grande, onde foram apreendidos celulares e notebook. O marido dela, de 27 anos, estava com mandado de prisão em aberto e acabou preso.

O perfil no Instagram foi desativado, mas as investigações continuam para coletar mais provas.

