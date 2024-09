Estiagem na fronteira com Paraguai faz bois morrerem de fome e sede

A situação é relatada por moradores que compartilharam imagens de bois magros caminhando pela vegetação seca e caídos sobre lamas, onde tentavam beber água

Devido a estiagem que está ocorrendo na fronteira com o Paraguai, animais que vivem na área rural de Puerto Casado, localizado a 20 km do território sul-mato-grossense, estão morrendo de sede e fome.

O clima seco na região é resultado dos incêndios que afetam o Chaco paraguaio. Além disso, a falta de chuva também está contribuindo para o baixo nível das águas dos rios que passam pelas propriedades de pequenos produtores rurais e servem para os gados beberem e irrigação das plantações.

A situação é relatada por moradores que compartilharam imagens de bois magros caminhando pela vegetação seca e caídos sobre lamas, onde tentavam beber água.

A agricultura é a subsistência da maioria das famílias que vivem em Puerto Casado, pois as condições de trabalho fora do campo é quase inexistente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram