Homem é baleado durante perseguição policial na rodovia BR-262

Após tentar invadir uma propriedade rural em Aquidauana, um homem identificado como José Ferreira Rosati foi baleado na noite de ontem (10), durante uma perseguição policial na rodovia BR-262, região do Indubrasil, na Capital.

De acordo com informações, a PRF (Policia Rodoviária Federal) foi acionada para tentar conter o homem que fugia em alta velocidade pela rodovia, causando outros acidentes após bater em vários veículos, inclusive da própria guarnição. Ele estava sob efeito de álcool.

Para dar apoio aos policiais, foi necessários acionar também o Batalhão de Choque da Polícia Militar que conseguiu abordar o motorista, que estava ferido na perna após ser atingido por um tiro durante a perseguição.

José foi levado para atendimento médico e o caso registrado pela 5ª Companhia Independente da Polícia Militar.

