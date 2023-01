Dona de boate é presa por favorecer prostituição infantil

Uma mulher, de 22 anos, foi presa em flagrante, sob a acusação de favorecimento a prostituição infantil, na madrugada desta segunda-feira (16), em Sidrolândia, 64 km de Campo Grande.

Conforme divulga o jornal Sidrolândia News, a Polícia Militar recebeu uma denuncia de que havia menores de idade, que possivelmente realizavam programas sexuais, em um estabelecimento na região da ZBM.

Após a denúncia, os policiais foram até a boate indicada. Durante a investigação, duas menores de idade foram identificadas, em quartos separados, possivelmente à “espera de clientes”.

Ao serem questionadas, ambas negaram a prática de programa. Quando foram questionadas sobre quem era a responsável pelo local, as menores informaram que L.K.M, de 22 anos, era a dona do estabelecimento..

A suposta responsável pela boate foi presa e está a disposição do poder judiciário, conforme noticia o jornal local.

Serviço:

Ao menor sinal de abuso ou exploração sexual de jovens, a denúncia pode ser feita aos Conselhos Tutelares, às Polícias Civil e Militar e ao Ministério Público. Outra opção é o Disque 100, o canal de atendimento do Disque Direitos Humanos. A própria vítima ou qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o fato pode ligar para esse telefone.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos. O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do jornal Sidrolândia News

