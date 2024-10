Corpo de mulher é encontrado decapitado na fronteira da Bolívia com Corumbá

Nessa terça-feira (01), o corpo de uma mulher, de aproximadamente 30 anos, conhecida ‘La Paraguaia’ foi encontrado decapitado em meio a arbustos na fronteira da Bolívia com Corumbá, em uma área conhecida como La Playita.

De acordo com informações, a mulher era moradora em situação de rua. Conforme apurado pelo site Diário Corumbaense o resultado da autópsia mostrou que ela morreu de choque hipovolêmico, após perder muito sangue e trauma cervical causado por arma branca.

A suspeita é que a vítima foi morta cerca de 10 ou 15 dias. Em decorrência da decomposição do corpo, a decapitação da cabeça teria sido feita por animais que vivem no local.

O caso está sendo investigando.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram