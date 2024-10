Homem é preso por estuprar e levar para casa adolescente de 12 anos em Coxim

Homem de 27 anos foi preso, nessa terça-feira (1), em Coxim, distante 251 quilômetros de Campo Grande, após levar uma adolescente de 12 anos para morar com ele e estuprá-la.

Conforme informações, a mãe da menina procurou a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) para relatar que a filha saiu de casa no dia 28 de setembro, mas que desde o dia 30 não dava mais respostas.

A equipe policial passou a procurar pela adolescente, sendo encontrada na casa do autor, em companhia dele. No local, os agentes notaram que a vítima possuía marcas no pescoço, sendo encaminhada para escuta especializada e exame pericial.

Por indicar que praticou ato sexual com a menor, o homem foi preso em flagrante. Agora, o rapaz aguarda audiência de custódia.

A legislação penal brasileira considera crime de estupro de vulnerável manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com menores de quatorze anos, independentemente de consentimento, conforme artigo 217-A, do Código Penal.

