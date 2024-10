Dois suspeitos de roubo morrem em confronto com o Batalhão de Choque na região das Moreninhas

Na noite de segunda-feira (21), dois homens, ainda não identificados, foram mortos em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar em uma estrada vicinal na região das Moreninhas, saída para São Paulo. A dupla era suspeita de ter roubado uma caminhonete nas proximidades da Avenida Gury Marques, momentos antes do tiroteio.

De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu quando um casal de idosos chegou em casa e foi abordado pelos dois suspeitos. Armados com uma pistola de calibre ainda desconhecido, os homens ameaçaram as vítimas e fugiram com a picape que estava estacionada na Rua Ariná.

Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e, em questão de minutos, o Batalhão de Choque localizou o veículo circulando nas proximidades de uma empresa. Ao tentar realizar uma abordagem, os policiais iniciaram uma perseguição que terminou em confronto armado em uma estrada vicinal. Durante o tiroteio, ambos os suspeitos foram baleados.

Ainda conforme o registro policial, apesar dos esforços dos militares para prestar socorro, os homens não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamadas para atender a ocorrência e constataram os óbitos.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a quantidade de disparos ou a arma utilizada pelos suspeitos. Além da Polícia Militar, equipes da Polícia Civil e da Perícia Criminal foram acionadas para a investigação. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais