Sejuv oferece cursos gratuitos para jovens atualização de capacitação profissional

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos voltados para jovens a partir de 15 anos. As formações ocorreram entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, com o objetivo de capacitar os participantes para o mercado de trabalho. Ao todo, são oferecidos cinco cursos, e as inscrições podem ser realizadas pelo portal oficial da Sejuv.

Entre as opções de formação estão os cursos de manicure e pedicure, design de sobrancelhas, automaquiagem, dicção e oratória, marketing digital, educação financeira e mídias sociais. Cada curso tem o objetivo de desenvolver habilidades específicas para facilitar a inserção de jovens no mercado de trabalho.

O curso de manicure e pedicure, por exemplo, ensina técnicas de embelezamento das unhas, enquanto o design de sobrancelhas foca na modelagem e cuidados estéticos do rosto. Já o curso de automaquiagem busca proporcionar mais autonomia aos participantes na aplicação de maquiagem, sendo também uma oportunidade de geração de renda.

Além disso, o curso de dicção e oratória visa melhorar a comunicação dos jovens, aspecto fundamental em qualquer ambiente profissional. O marketing digital e as mídias sociais, por sua vez, são focados nas ferramentas e estratégias para o uso comercial dessas plataformas, uma demanda crescente no mercado atual. A educação financeira também será abordada, ensinando como gerenciar

As aulas serão presenciais e ocorrerão na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech, 3° andar, além de polos parceiros. Cada curso terá uma carga horária específica, e 60 vagas serão disponibilizadas para cada formação.

Para mais informações, os detalhes podem entrar em contato pelo telefone (67) 3314-3577. Essa é uma excelente oportunidade para os jovens se qualificarem em áreas que estão em alta no mercado de trabalho, aumentando suas chances de empregabilidade.

