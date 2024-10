Homem é assassinado a facadas enquanto descansava no Jardim Inápolis

Na noite de segunda-feira (21), Vinicius Augusto dos Santos, de 38 anos, foi brutalmente assassinado enquanto estava deitado em uma rede no quintal de sua casa, localizada no Jardim Inápolis, região do Indubrasil, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Texas, onde o suspeito, ainda foragido, desferiu diversas facadas contra Vinicius, concentrando-se especialmente em seu pescoço.

Segundo informações preliminares, Vinicius foi atacado por um homem que chegou ao local e iniciou o ataque. Foram registradas aproximadamente nove perfurações no pescoço da vítima, além de um ferimento grave no braço esquerdo, que quase foi decepado.

O suspeito do crime seria conhecido da vítima, e informações apuradas indicam que a família de Vinicius já teria ajudado o autor oferecendo moradia. Após o crime, o homem fugiu pulando o muro da residência, e segue sendo procurado pelas autoridades policiais.

Equipes da Polícia Civil, peritos e a funerária estiveram no local para os procedimentos iniciais de investigação. O caso segue sob apuração, e a polícia pede a quem tiver informações sobre o crime, que possa ajudar na captura do responsável, que entre em contato e denuncie.

