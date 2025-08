Homem é preso por aplicar golpes contra advogados, empresários e até igreja em Dourados

Ele utilizava diversos métodos para executar as séries de golpes e foi preso em Londrina (PR)

Nesta terça-feira (05), um homem de 27 anos investigado pela Polícia Civil foi preso pelos crime de estelionato praticados em Dourados. A prisão ocorreu dentro do âmbito da operação peração Máscara Caída encabeçada pelo 1º Distrito Policial de Dourados e com o apoio da Delegacia de Estelionatos de Londrina (PR).

Entre as vítimas das séries de golpes estão, advogados, empresários, professores e até uma instituição religiosa da cidade. Segundo a investigação ele utilizava de diferentes métodos para enganar as vítimas.

O home fazia contratos que eram descumpridos posteirormente, emitia cheques sem fundos, adquiria veículos sem pagamento e outros artifícios fraudulentos. Em alguns casos, ele ainda ameaçava vítimas que tentavam cobrar os prejuízos causados.

Os golpes geraram danos patrimoniais e prejudicou a ordem econômica e comercial local. A prisão preventiva do investigado foi deferida deferida pelo Poder Judiciário, que após fugir da cidade, foi encontrado hoje (05) em Londrina (PR), cidade onde ele morava recentemente.

Na prisão, foi localizado também uma joia produto de um dos golpes praticados por ele e em Dourados foi apreendido um veículo também relacionado aos crimes investigados, que havia sido repassado a um terceiro.

A captura do estelionatário suspeito foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1º DP, com o apoio da Delegacia de Estelionatos de Londrina.

