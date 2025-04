Dois são presos por furto e receptação em Antônio João

Na última segunda-feira (31), dois homens de 25, e 26 anos foram presos em flagrante por furto e receptação de celular em Antônio João.

O suspeito se aproveitou da boa-fé da vítima ao pedir um copo d’água em sua residência. No momento de distração, ele realizou a subtração do aparelho celular. Com base nas informações colhidas, a equipe policial identificou o indivíduo e, na sequência, chegou até um outro homem de 26 anos, que havia adquirido o aparelho furtado.

Os dois foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Antônio João, onde foram autuados pelos crimes de furto e receptação. A prisão foi realizada pela Delegacia de Antônio João.