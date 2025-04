Mato Grosso do Sul terá sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva nesta quarta-feira

Temperaturas entram em elevação, mas ventos podem passar dos 60 km/h em algumas regiões do Estado

O tempo deve ficar mais estável em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (2), com sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. No entanto, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas tendem a subir em relação aos dias anteriores. No sul e sudeste do Estado, os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 27°C e 32°C. No sudoeste e no Pantanal, as mínimas variam entre 17°C e 23°C, enquanto as máximas podem chegar a 33°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, as temperaturas ficarão mais elevadas, com mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 31°C e 35°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 29°C e 31°C. Os ventos estarão variáveis, soprando dos quadrantes leste e sul, com intensidade entre 40 km/h e 60 km/h, podendo superar essa marca em algumas localidades.

Mesmo com a melhoria no tempo, o avanço da alta pós-frontal ainda pode trazer instabilidades pontuais. A população deve ficar atenta às condições meteorológicas, especialmente em áreas propensas a temporais e rajadas de vento mais intensas.

