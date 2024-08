Manifestantes fecham fronteira com a Bolívia por escassez de diesel no país

A fronteira entre Corumbá e Puerto Quijarro, na Bolívia, amanheceu fechada nesta quinta-feira (1), para veículos de carga pesada. Carros de passeio e motocicleta estão autorizados a passarem pela linha internacional.

A manifestação é formada por transportadores sindicalizados e pelo setor de transporte pesado, que buscam por uma resposta efetiva sobre a escassez de diesel na Bolívia. Enquanto não houve retorno por parte do governo, a manifestação seguirá por tempo indeterminado.

O bloqueio acontece em fronteiras de todo o país. Em Puerto Suárez, apenas motocicletas estão autorizados a passarem. Nos locais há registro de grandes filas de caminhões, inclusive na estrada que faz parte da rota Bioceânica.

“A medida é de âmbito nacional e por tempo indeterminado. Esperamos que o diesel chegue ao país”, disse Marcelo Cruz, dirigente dos transportes pesados ​​internacionais.

De acordo com a ABC (Administração Rodoviária Boliviana), somente nas estradas há 50 pontos de bloqueio nos nove departamentos. As cidades mais afetadas pela manifestação são Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre e El Alto.

