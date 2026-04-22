Dois são presos por agressão, estupro, ameaças de morte e posse de armas em Campo Grande

Equipe de capturas da 1ª DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), deflagrou nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira (21), uma ação integrada que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva. A operação, realizada em diferentes regiões da Capital, reforça a intensificação dos trabalhos da 1ª DEAM no combate rigoroso a crimes domésticos e familiares.

No primeiro alvo da operação, os agentes efetuaram a prisão de um jovem, de 25 anos, investigado pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência.

O agressor vinha perseguindo a ex-companheira há cinco anos, desde o término de um relacionamento de quatro anos, não aceitando o fim do vínculo. O episódio mais recente ocorreu em 19 de abril de 2026, no bairro Jardim Zé Pereira, quando o indivíduo passou reiteradamente em frente à residência da vítima proferindo ameaças de morte contra ela e seu atual marido.

A investigação revelou que, em fevereiro de 2026, o homem enviou áudios à vítima exibindo uma arma de fogo e afirmando que, caso a polícia fosse acionada, ele cometeria atos violentos contra ela e seus familiares. O descumprimento flagrante de medidas protetivas anteriores e o uso da arma como instrumento de coerção foram fundamentais para a decretação da prisão.

O segundo mandado foi cumprido contra um homem de 39 anos, em face de uma vítima de 40 anos. Ele é investigado por crimes gravíssimos, incluindo estupro, lesão corporal praticada contra a mulher e ameaça qualificada. Os fatos mais graves ocorreram entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, quando o agressor utilizou uma arma de fogo para intimidar a vítima, chegando a afirmar que “estupro é isso aqui” enquanto ostentava o armamento. A residência do agressor situa-se no bairro Residencial Ana Maria do Couto, enquanto a vítima reside no Jardim Centenário. Demonstrando total desrespeito às autoridades, o investigado, no mesmo dia em que tomou ciência da medida protetiva deferida em seu desfavor (19 de abril), enviou mensagens prometendo “acabar com a vida” da vítima e “meter bala” em seu carro. Relatórios psicossociais apontaram o agressor como de altíssima periculosidade, com histórico de comportamento controlador e suposto envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A 1ª DEAM reitera seu compromisso com a proteção das mulheres e adverte que o descumprimento de decisões judiciais e a violência física ou psicológica serão combatidos com todo o rigor da lei.

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