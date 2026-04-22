Mais de 5 milhões de consultas online marcam primeiro ano do Portal ‘Meu Detran’ de MS

O Portal de Serviços Meu Detran completa um ano de funcionamento com resultados que mostram uma mudança real na forma de acesso aos serviços do Detran-MS. Em apenas 12 meses, a plataforma alcançou 776.251 usuários, um crescimento de 59% em relação a todo o período do portal antigo, que registrou 488 mil usuários em mais de quatro anos.

Mais do que o aumento no número de acessos, o destaque está na forma como os serviços digitais passaram a ser oferecidos e a fazer parte da rotina do cidadão, garantindo mais praticidade, agilidade e autonomia.

A consulta de débitos de veículos lidera como o serviço mais utilizado, com mais de 5,4 milhões de acessos no primeiro ano. A funcionalidade permite que o cidadão verifique sua situação de forma rápida e segura, sem precisar sair de casa.

Outro serviço com alta demanda é a emissão de guias de pagamento, que ultrapassou a marca de 1,3 milhão de documentos emitidos.

O agendamento de atendimentos presenciais também se consolidou no ambiente digital. Foram 100.997 agendamentos realizados, sendo 89,2% feitos diretamente pelo portal, o que ajuda a reduzir filas e organizar melhor o atendimento nas unidades.

Na área de habilitação, a digitalização do processo de renovação da CNH permitiu que mais de 50 mil condutores iniciassem o serviço de forma online, representando 82,6% das renovações no período.

O portal também trouxe mais facilidade para a atualização de dados cadastrais, com mais de 30 mil alterações realizadas no primeiro ano, entre mudanças de endereço de condutores e também de veículos.

Para o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, os resultados refletem o compromisso com a melhoria contínua dos serviços digitais. “Seguimos aprimorando as ferramentas para que cada vez mais serviços sejam integrados de forma simples e resolutiva para o cidadão”, destaca.

Os números refletem não apenas o avanço tecnológico, mas uma mudança no relacionamento com o cidadão, que passa a contar com serviços mais acessíveis, rápidos e eficientes no dia a dia.

Vale destacar que o novo formato do Portal Meu Detran foi desenvolvido a partir de referências internacionais de serviços públicos digitais, fortalecidas por meio de Acordo de Cooperação Técnica com o Estonia Hub. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado e do Detran-MS com a modernização dos serviços, além de posicionar a plataforma como a primeira do Estado a adotar um conceito centrado na experiência do cidadão.

A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Secretaria Executiva de Transformação Digital (Setdig) e coloca o cidadão como protagonista no acesso aos serviços públicos. A plataforma também conta com dupla camada de segurança e acesso exclusivo para pessoas físicas mediante login, garantindo mais proteção e confiabilidade. A iniciativa atende os pilares verde e digital que norteiam a gestão estadual.

Meses após o lançamento do Portal Meu Detran, o Detran-MS ampliou sua estratégia digital com o aplicativo Meu Detran MS e a atendente virtual Glória, disponível pelo WhatsApp no número (67) 3368-0500, consolidando um ecossistema de serviços cada vez mais acessível, ágil e centrado nas necessidades do cidadão.