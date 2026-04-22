Com ingressos esgotados em menos de 30 minutos, show “Cê Tá Doido” promete movimentar noite em Campo Grande

A expectativa para o show do projeto “Cê Tá Doido”, que acontece na noite desta quarta-feira (22) em Campo Grande, já começou com um feito impressionante: todos os ingressos foram esgotados em menos de 30 minutos após a liberação. O recorde de procura reforça a força do sertanejo e a alta demanda por grandes eventos na Capital sul-mato-grossense.

A apresentação será comandada pelas duplas Ícaro & Gilmar e Humberto & Ronaldo, além do cantor Panda. O evento acontece em um posto de combustíveis na Avenida Duque de Caxias, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, com início previsto para às 18h.

Mesmo sendo gratuito, o acesso ao show foi limitado à capacidade de aproximadamente duas mil pessoas, o que contribuiu para a rápida distribuição dos ingressos, disponibilizados por meio do site oficial do projeto. A confirmação da cidade como palco da gravação do quarto DVD movimentou as redes sociais e gerou grande repercussão entre os fãs.

Desde segunda-feira (20), a montagem da estrutura já chamava a atenção de quem passava pela região, aumentando ainda mais a curiosidade e a expectativa do público. Um dos organizadores, Rafael Cabral, destacou a receptividade dos campo-grandenses, especialmente após a alta procura registrada em tempo recorde.

Além da música, o evento também movimenta a economia informal. A comerciante Hosana Alves Marques, que trabalha com a família na venda de alimentos e bebidas em eventos, aposta em boas vendas.

“Nossa expectativa é grande, porque, pelo que observamos após a divulgação do show o público de Campo Grande está animado e com certeza hoje de noite, isso aqui estará lotado. Estamos preparados para atender o público com bebidas, pastéis e espetos”, afirmou.

O vendedor Luiz Felipe também se organizou com antecedência e chegou ao local ainda na terça-feira (21) para garantir um bom espaço. Ele vê o evento como uma oportunidade de renda extra.

“É sempre uma ótima chance de fazer um dinheirinho. Tomara que venham mais eventos como esse para a cidade”, disse.

Com a proposta de transformar um “postinho” em palco para a gravação de um DVD, o projeto “Cê Tá Doido” aposta em um formato inovador e acessível. O sucesso imediato na distribuição dos ingressos indica que a noite deve ser marcada por casa cheia e grande interação do público.

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