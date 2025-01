Dois são presos em flagrante por tráfico de drogas e ponto de venda dos entorpecentes é fechado no Jardim Aeroporto

Na manhã de hoje (8), uma operação policial fechou um ponto de venda de drogas e prendeu dois homens no bairro Jardim Aeroproto em Campo Grande. A operação aconteceu após uma denúncia de que um imóvel no bairro estaria sendo utilizado para o tráfico e abastecimento de “bocas de fumo”. Também foi denunciado que nos fundos do terreno estaria enterrado o corpo de uma mulher.

A DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou a operação por volta das 5h30 de forma velada às imediações do local indicado na denúncia, para apurar a veracidade. Após breve campana, por volta das, flagraram dois indivíduos se aproximarem do endereço suspeito e tratarem com o morador, claramente recebendo dele objeto suspeito.

O morador se tratava de L.D.S. (74), já conhecido da Especializada, preso pelo crime de tráfico de drogas, no ano de 2019, naquele mesmo endereço. Os indivíduos foram abordados e identificados posteriormente como R.D.O.R. (33) e M.V.G. (23).

R.D.O.R. foi surpreendido de posse de uma porção de cocaína, cuja qual confirmou ter adquirido no local monitorado, por intermédio de M.V.G., a quem pagaria o valor de R$20,00 pela droga.

Os policiais então retornaram ao endereço suspeito, onde, diante da situação flagrancial confirmada, adentraram, realizando a detenção de L.D.S., bem como a arrecadação de certa quantia em dinheiro, três cadernos com anotações suspeitas, uma balança de precisão, um rolo de papel filme comumente utilizado para embalar drogas e porções de cocaína.

Os suspeitos foram conduzidos a sede da DENAR, juntamente com os objetos arrecadados, para as providências de praxe.