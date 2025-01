Caminhão tomba em estrada de terra e fecha acesso à usina em Paranaíba

Caminhão que seguia por estrada de terra tombou, na manhã desta quarta-feira (8), em um trecho que liga o município de Paranaíba ao acesso a uma usina agroindustrial. Devido o acidente, o fluxo de veículos precisou ser interrompido.

O tombamento ocorreu em um trecho de descida, mas as causas do acidente não foram divulgadas, assim como o estado de saúde do motorista. Uma ambulância que presta serviço ao município está no local para prestar os primeiros socorros à vítima.

Por conta do tamanho do veículo, é preciso aguardar a chegada de um guincho para conseguir liberar a pista. Até o momento não há previsão para que o trabalho seja finalizado.

