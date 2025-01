Arma é encontrada abandonada dentro de mochila em praça de alimentação de shopping da Capital

Uma pistola da marca Taurus passou cerca de 20h abandonada dentro de uma mochila, esquecida na praça de alimentação de um shopping de Campo Grande. O dono do armamento esqueceu o objeto às 12h de terça-feira (7), mas só foi encontrada na manhã desta quarta-feira (8).

Conforme boletim de ocorrência, foi a equipe de segurança quem encontrou a mochila. Ao verificar o que havia dentro, encontraram a arma. A PM (Polícia Militar) foi acionada imediatamente e, quando os militares chegaram ao local, verificaram através das câmeras de segurança que o dono havia esquecido a mochila na cadeira.

Além da arma, havia, também, todos os documentos do proprietário. O homem é servidor do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Não Renováveis). O armamento foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e, durante confecção do boletim de ocorrência, o dono dos objetos apareceu para recuperá-los.

O caso foi registrado como achado de arma de fogo.

