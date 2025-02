Reconstituição do feminicídio de Vanessa acontece nesta tarde no São Francisco

Na tarde desta terça-feira (25), está acontecendo a reconstituição do assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, em Campo Grande. O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro e foi o terceiro caso de feminicídio no Estado.

Vanessa foi esfaqueada pelo ex-noivo Caio César Pereira do Nascimento com três facadas no peito após procurar atendimento na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ela foi levada para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. Caio permanece preso.

A reprodução acontece 13 dias depois, no local do crime que fica no bairro São Francisco, na casa da vítima. Policiais interditaram o cruzamento próximo à residência.

O caso comoveu a sociedade civil, e chamou atenção para os órgãos como o Estado e Prefeitura. Chamou a atenção especialmente o atendimento na Deam, após áudios de Vanessa virem à tona destacando o mau atendimento, descaso na delegacia e tratamento frio por parte da delegada do local.

Estão na repodução do crime a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Sequestros e Assaltos) e outros policiais civis.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.