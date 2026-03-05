Dois são presos acusados de venda de drogas em residência localizada no Aero Rancho

Nessa última quarta-feira (4) dois homens, que não tiveram suas informações divulgadas, foram presos com pasta base de cocaína durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Metropolitana). O caso aconteceu no bairro Aero Rancho quando um popular, que preferiu o anonimato, deletou a ação ilicita.

Segundo as informações divulgadas, ele relatou aos agentes que em uma residência nas proximidades da Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, no Aero Rancho, dois indivíduos estavam fazendo comércio de drogas. Diante disso, a equipe se deslocou para o local, onde encontrou dois indivíduos com entorpecentes na varanda do imóvel.

Já no interior da casa, foram encontradas uma balança de precisão e outra porção de substância de entorpecente. O pai de um dos envolvidos também estava presente e foi encaminhado como testemunha do procedimento.

Os suspeitos foram encaminhados à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) para os procedimentos necessários e posteriormente para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).