Copas Truck e HB20 acontecem neste fim de semana em Campo Grande; confira a programação

A Copa Truck retoma as atividades e dá a largada para a temporada 2026 neste fim de semana, no Autódromo Internacional de Campo Grande. A largada da primeira corrida está marcada para domingo, às 11h10 no horário local. O público que for ao autódromo acompanhará também a abertura das temporadas da Copa Hyundai HB20 e da Turismo 1.4.
Ao todo, serão seis corridas no fim de semana, duas no sábado e quatro no domingo, além de uma programação que inclui visitação aos boxes, desfile de pilotos, parada dos caminhões da Charada Truck e ações promocionais.
Na sexta, o dia será dedicado a treinos extras e livres das três categorias, com atividades na pista ao longo de toda a manhã e tarde. No sábado, acontecem os classificatórios e as primeiras corridas do Turismo 1.4 e da Copa Hyundai HB20, definindo os primeiros vencedores do ano. As tomadas de tempo da Copa Truck, nas categorias Super Truck Elite e Super Truck Pro, também movimentam o dia.
O domingo concentra as principais atrações. Após warm-up e visitação aos boxes pela manhã, a Copa Truck realiza duas corridas consecutivas a partir das 11h10. Em seguida, entram na pista a Copa Hyundai HB20 e o Turismo 1.4 para fechar o fim de semana.
SÁBADO – 7 DE MARÇO DE 2026
09:00 – 09:10: Classificatório 1 Turismo 1.4
09:20 – 09:30: Classificatório 2 Turismo 1.4
09:40 – 10:05: 4º treino livre Copa Hyundai HB20
10:15 – 10:50: 3º treino livre – Copa Truck Be8 BeVant – Super Truck Elite
11:00 – 11:35: 3º treino livre – Copa Truck Be8 BeVant – Super Truck Pro
11:45 – 11:55: Classificatório 1 Copa Hyundai HB20
12:00 – 12:10: Classificatório 2 Copa Hyundai HB20
12:15 – 12:25: Classificatório 3 Copa Hyundai HB20
12:40 – 12:52: Classificatório – Copa Truck Be8 BeVant – Super Truck Elite
13:02 – 13:12: Top Qualifying – Copa Truck Be8 BeVant – Super Truck Elite
13:22 – 13:34: Classificatório – Copa Truck Be8 BeVant – Super Truck Pro
13:44 – 13:54: Top Qualifying – Copa Truck Be8 BeVant – Super Truck Pro
Turismo 1.4 – 1ª corrida
14:10: Placa de 5 minutos
14:15: Volta de apresentação
14:18: Largada – 40 minutos
14:58: Chegada
15:00: Pódio
Copa Hyundai HB20 – 1ª corrida
15:20: Box aberto
15:30: Fechamento de box / placa de 5 minutos
15:35: Volta de apresentação
15:38: Largada – 25 minutos + 1 volta
16:06: Chegada
16:10: Pódio
DOMINGO – 08 DE MARÇO DE 2026
08:15 – 08:25: Warm-up Super Truck PRO
08:35 – 08:45: Warm-up Super Truck Elite
09:00 – 10:00: Visitação aos boxes – passe de visitação, camarotes e paddock
09:30 – 09:45: Desfile caminhões Charada
Copa Truck Be8 BeVant – 1ª corrida
10:15: Preparação do desfile de pilotos
10:25: Saída do desfile de pilotos
10:40: Término do desfile de pilotos
10:52: Abertura de box
11:02: Fechamento de box / placa de 5 minutos
11:07: Volta de apresentação
11:10: Largada – 25 minutos + 1 volta
11:38: Chegada
Copa Truck Be8 BeVant – 2ª corrida
11:43: Largada – 20 minutos + 1 volta
12:06: Chegada
12:10: Pódio
Copa Hyundai HB20 – 2ª corrida
12:40: Abertura de box
12:50: Fechamento de box / placa de 5 minutos
12:55: Volta de apresentação
12:58: Largada – 30 minutos + 1 volta
13:31: Chegada
13:35: Pódio
Turismo 1.4 – 2ª corrida
14:00: Placa de 5 minutos
14:05: Volta de apresentação
14:08: Largada – 40 minutos
14:48: Chegada
14:55: Pódio.