Homem é baleado em frente de casa por dois homens em uma moto, no São Conrado

Na manhã desta quinta-feira (5) um homem, de 30 anos, precisou ser socorrido após ser atingido por disparos de arma de fogo. Segundo as informações, o crime ocorreu quando a vítima entrava em um carro estacionado na frente da casa em que mora, no Bairro São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o homem foi atingido por pelo menos três disparos, distribuídos entre os braços e as pernas. O socorro foi acionado e a vítima encaminhada para o atendimento médico.

Testemunhas afirmam que os disparos foram realizados por dois homens em uma moto, que passaram na frente do local já atirando. As balas acertaram o carro e o muro da casa da vítima.

Equipes da Perícia e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também estão no local. Os autores fugiram do local.