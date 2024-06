Motociclista e passageira são aremessados após colisão na Vila Nasser

Na manhã desta quarta-feira(19) ocorreu uma colisão entre um carro e uma moto no bairro Vila Nasser em Campo Grande. Com o impacto da batida, o motocilcista e a passageira foram aremessados para longe.

A passageira bateu com a cabeça no meio-fio da rua e sofreu traumatismo craniano. O capacete da vítima teria saído com a batida. Já o motociclista teve fratura no fêmur.

A colisão foi no cruzamento da rua Cotegipe com a rua Maria Isabel Couto. O motorista do carro Saveiro, é um idoso de 85 anos, que no cruzamento chegou a parar, mas acabou avançando, ocorrendo a colisão.

