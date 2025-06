Motociclista morre em acidente na Avenida José Barbosa Rodrigues durante chuva em Campo Grande

Um acidente na noite dessa segunda-feira (2) tirou a vida de Eládio Junior da Silva, de 26 anos, na Avenida José Barbosa Rodrigues, na entrada dos bairros Portal do Panamá e Zé Pereira, em Campo Grande. Natural de Corumbá, cidade a 428 quilômetros da Capital, Eládio pilotava uma motocicleta Honda CG Fan 160 quando perdeu o controle da direção em uma curva, por volta das 19h, sob forte chuva.

De acordo com testemunhas, o motociclista seguia no sentido bairro e conversava com o condutor de outra moto no momento do acidente. A distração somada à pista molhada pode ter contribuído para a tragédia. Após perder o controle do veículo, Eládio foi arremessado e parou do outro lado da pista. Com o impacto, o capacete se soltou da cabeça, e a motocicleta ficou completamente retorcida no local.

Equipes de socorro foram acionadas, mas Eládio já estava sem vida quando os profissionais chegaram. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A morte do jovem causou comoção nas redes sociais. Em uma publicação emocionante, a companheira de Eládio. Amigos e familiares também prestaram homenagens nas redes, destacando a alegria e o carinho de Eládio com todos ao seu redor.

