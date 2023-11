Hoje não tem Mega-Sena! Próximo sorteio acontece sábado

Por conta do feriado de ontem, hoje não haverá sorteio da Mega-Sena

O concurso 2657 da Mega-Sena será sorteado nesse sábado (18). Como não houve vencedores no sorteio que aconteceu na noite de terça-feira (14), o valor do prêmio está acumulado em R$ 43 milhões.

Os jogadores interessados tem até às 19h (horário de Brasília) para fazer suas apostas. Os jogos podem ser feitos virtualmente pelo aplicativo da Caixa ou presencialmente nas loterias credenciadas.

O sorteio acontecerá às 20h do dia 18/11, o Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O valor do jogo simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 5.

Mega-Sena passada

O concurso 2.656 foi sorteado na terça-feira (14) e ninguém acertou as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 20, 24, 27, 46, 57 e 58.

Apesar disso, a Quina teve 62 ganhadores e cada um desembolsou a quantia de R$ R$ 47.313,97.

Já a Quadra teve 3.946 apostas ganhadores e cada um levou R$ 1.062,00.

