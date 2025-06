Bolsa de empresa sul mato grossense passa a integrar acervo do Tesouro Nacional japonês

A bolsa foi um presente do governador Eduardo Riedel entregue para a princesa Kako durante sua passagem por Campo Grande/MS. A peça da marca sul-mato-grossense Zanir Furtado simboliza sustentabilidade e identidade pantaneira. Com a repercussão na imprensa japonesa, a peça passou a integrar o acervo oficial do Tesouro Nacional do Japão.

Em Campo Grande, a princesa usou a bolsa durante o cumprimento de agenda oficial na Escola Visconde de Cairu. O acessório é o modelo Diva, confeccionado em couro preto com detalhes azul-turquesa, inspirado na fauna e flora do Pantanal. A criação é assinada pela empresária e estilista Zanir Furtado, que há anos trabalha com moda artesanal e produção sustentável.

De acordo com a matéria publicada no Japão, a bolsa chamou a atenção por representar uma marca comprometida com sustentabilidade social e ambiental e por valorizar o couro bovino da região pantaneira. Além disso, a filosofia da marca inclui o empoderamento feminino por meio do trabalho manual e geração de empregos locais.

“É mais do que uma bolsa. É o Pantanal atravessando oceanos. É a mulher sul-mato-grossense sendo reconhecida por sua força e sensibilidade. Estou muito honrada”, afirma Zanir Furtado.

Inez Nazira

