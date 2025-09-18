Dois jovens são baleados em tiroteio na Vila Nhanhá, em Campo Grande

Na noite desta quarta-feira (17) dois homens, de 20 e 25 anos, que não tiveram suas informações divulgadas, foram baleados durante uma troca de tiros. O caso aconteceu na Travessa Boa Vizinhança, localizada na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Um dos envolvidos foi socorrido em estado grave.

Segundo informações iniciais, os dois jovens estavam na esquina da travessa com a Rua Floriano Paula Corrêa, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram efetuando disparos de armas de fogo. Após atirarem nas vítimas, os autores evadiram do local.

O jovem, de 20 anos, foi atingido por três tiros e precisou ser encaminhado em estado grave para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Leblon. Até o momento, ele permanece internado. Já o outro homem, de 25 anos, foi baleado nas coxas, onde a bala atravessou e saiu pelas nádegas.

A Policia Militar foi acionada no local, onde iniciou as investigações e as buscas dos suspeitos. Também estiveram presentes a Polícia Civil e a Polícia Científica para realizar as diligências necessárias.

A motivação do crime ainda segue desconhecida e as investigações em andamento.

