Neno Razuk confirma pré-candidatura a deputado federal e defende fortalecimento da direita no Estado

O deputado estadual Neno Razuk confirmou que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Em entrevista ao Jornal O Estado nesta terça-feira (17), ele destacou a expectativa para a chegada de novos nomes ao Partido Liberal (PL) e reforçou seu alinhamento com as pautas da direita. Segundo o parlamentar, seu foco será ampliar a atuação em defesa das causas sociais e dos valores familiares no Congresso Nacional.

“Acredito que já construí um trabalho sólido nesses quase oito anos, especialmente voltado para a área social. Agora, quero cumprir uma nova missão em Brasília, ao lado do nosso líder Reinaldo Azambuja, defendendo as pautas da direita e das famílias atípicas, pessoas com deficiência e enfrentando os abusos dos planos de saúde”, afirmou Neno.

A declaração acontece às vésperas da filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, prevista para este domingo (21). Para Neno, a chegada de Azambuja representa o fortalecimento da direita no Mato Grosso do Sul e será decisiva para a construção de um projeto nacional competitivo contra o presidente Lula em 2026. “Chega de Lula. Nós precisamos voltar a ter um presidente alinhado à direita”, declarou.

O parlamentar também comentou a movimentação de prefeitos, deputados e lideranças que devem seguir Azambuja para o PL. “Vejo com bons olhos. O partido quer protagonismo e, para crescer, precisa atrair nomes que realmente defendam a ideologia da direita. Quem vier com esse compromisso é bem-vindo. Agora, quem quiser só tirar proveito, tem que tomar cuidado. O eleitor da direita é atento”, alertou.

Questionado sobre a possível presença de nomes de destaque na filiação de Azambuja, Neno afirmou que grandes lideranças nacionais devem comparecer.

Ao avaliar o cenário político para 2026, o deputado aposta no crescimento do PL em todas as esferas: “Acredito que seremos o maior partido em número de cadeiras na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e também teremos protagonismo no Senado. E vamos disputar com força a presidência da República com um nome forte da direita”, afirmou.

Por Brunna Paula