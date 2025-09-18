Simulação: celulares de Campo Grande vão tocar em teste de novo sistema de alerta da Defesa Civil

No dia 27 de setembro, às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), os celulares de Campo Grande vão emitir um som de alarme. O motivo, no entanto, não é uma emergência: trata-se de um teste do novo sistema de alerta da Defesa Civil, o Cell Broadcast. A tecnologia, que busca melhorar a comunicação em situações de risco, será avaliada na Capital e em outras três cidades do Estado.

O Cell Broadcast envia mensagens de emergência diretamente aos aparelhos, independentemente do modo silencioso ou do aplicativo em uso. Durante o teste, um alerta sonoro e uma mensagem de texto serão exibidos na tela, e o usuário precisará clicar em “OK” para desativá-los.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto, explicou que Campo Grande foi escolhida para o projeto e pediu à população que não se assuste. “Será apenas um teste. O alerta só será interrompido quando a pessoa clicar em ‘OK’, confirmando que está ciente”, afirmou.

Como funciona

O sistema Cell Broadcast foi desenvolvido para notificar pessoas em áreas de risco de forma rápida e eficiente. Por exemplo, em caso de tempestades com ventos fortes ou alagamentos, a Defesa Civil Nacional pode enviar alertas que chegam aos celulares de quem está na região afetada, sem a necessidade de baixar aplicativos ou fazer cadastro.

A mensagem do teste deixará claro que é uma simulação para evitar pânico. A Defesa Civil pede que a população não ligue para os telefones de emergência (192 do SAMU, 193 do Corpo de Bombeiros Militar ou 199 da Defesa Civil) para não bloquear as linhas em caso de chamadas reais.

Inovação e alcance

A tecnologia já foi utilizada com sucesso em outros países para alertar sobre terremotos e tsunamis, e no Brasil, já foi testada no Rio Grande do Sul e em áreas litorâneas com risco de deslizamentos. A escolha de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas para o teste considerou a infraestrutura e a atuação das Defesas Civis municipais.

A confirmação do alerta com o clique em “OK” permitirá à Defesa Civil medir o alcance do sistema e aprimorar sua eficácia para futuras emergências.

Sirlene Dias, gerente de apoio administrativo da Defesa Civil de Campo Grande, ressaltou que a iniciativa coloca o município em uma linha de inovação. “Campo Grande foi escolhida justamente pelo trabalho consistente da Defesa Civil local”, concluiu.

Por Michelly Perez