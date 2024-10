Dois indivíduos em motocicleta perseguem e atiram contra homem em carro; Tiros acertaram a cabeça da vítima

Na noite da útima quarta-feira(23), dois indivíduos em uma motocicleta perseguiram um homem em um carro e atiraram contra ele na cidade de Chapadão do Sul. O ocorrido foi por volta das 22h e terminou com o tiroteio na frente da delegacia da cidade.

A motocicleta se aproximou perto do carro que transitava no sentido centro/bairro, pela Avenida Quatro e o motorista de 26 anos percebendo a perseguição teria tentado dispistar os ocupasntes da moto indo para a frente da delegacia da cidade.

Vários tiros foram disparados contra o homem e dois acertaram ele, a cabeça e as costas foram as partes atingidas. Após isso, os criminosos fugiram. A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências, mas não encontrou os suspeitos.

O homem ferido buscou ajuda da esposa em sua casa. Ela chamou um carro de aplicativo para levar o marido até o hospital. O homem foi para Pronto Socorro do Hospital Municipal.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul e continua sendo investigado.

