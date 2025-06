Dois homens são presos por violência doméstica em Campo Grande

Na última sexta-feira (6) e neste sábado (7), dois homens foram presos pelo crime de violência doméstica em Campo Grande.

Os dois estavam com mandados de prisão ame aberto pelo crime. A primeira prisão foi realizada na manhã, um homem foi capturado no no Jardim Monte Líbano.

Neste sábado, foi preso por volta das 10h, um homem de 18 anos foi preso no bairro Tiradentes. O indivíduo descumpriu medida protetiva determinada judicialmente, após registro anterior de lesão corporal também por violência doméstica.

Ambos os homens foram encaminhados à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM).

As prisões foi realizada pelo A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

