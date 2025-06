IFMS abre 200 vagas em cursos de especialização

São três opções de cursos em diferentes áreas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá e Naviraí. Inscrições abertas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas em dois processos seletivos para ingresso em cursos de especialização gratuitos, com início das aulas no segundo semestre letivo.

Ao todo, são ofertadas 200 vagas distribuídas em três opções de cursos:

Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Aquidauana, Campo Grande e Naviraí);

Informática Aplicada à Educação (Corumbá); e

Estratégias para Conservação da Natureza (Corumbá)

Saiba mais sobre as opções ofertadas:

Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Edital nº 044/2024



Turmas nos campi Aquidauana, Campo Grande e Naviraí.

40 vagas por campus, sendo 50% destinadas ao público externo e 50% a servidores do IFMS.

Destinado a portadores de diploma de ensino superior em qualquer área.

Oferecido na modalidade presencial, com aulas nos respectivos campi, podendo ter disciplinas a distância.

A duração do curso varia de 12 a 18 meses.

Especialização em Informática Aplicada à Educação – Edital nº 044/2024



Turma no Campus Corumbá.

40 vagas no total.

Aberto a portadores de diploma de ensino superior em qualquer área.

Ofertado na modalidade presencial, com aulas no Campus Corumbá, podendo ter disciplinas a distância.

O curso tem duração de 18 meses.

Especialização em Estratégias para Conservação da Natureza – Edital nº 045/2025

Ofertada pelo Campus Corumbá em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

40 vagas, sendo 35 para Policiais Militares Ambientais de todo o país e 5 para o público em geral residente em Corumbá ou Ladário.

Para o público geral, é exigido diploma em Ciências Biológicas ou atuação comprovada na área ambiental.

Curso na modalidade a distância, com aulas na plataforma Moodle, sendo uma disciplina obrigatória presencial.

Ambas seleções têm reserva de vagas para ações afirmativas. As cotas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), e Pessoas com Deficiência (PCD).

Os editais, que trazem todas as regras dos processos seletivos, estão publicados na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições – Estão abertas, são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS.

No Edital nº 044/2024, do curso de Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica e Informática Aplicada à Educação, as inscrições podem ser feitas até 22 de junho.

Já no Edital nº 045/2025, de Estratégias para Conservação da Natureza, as inscrições devem ser feitas até 15 de junho.

A seleção para as vagas do público em geral será feita por sorteio eletrônico. Candidatos inscritos em ações afirmativas (cotistas) deverão passar por procedimento presencial de heteroidentificação.

A divulgação do resultado final e da primeira chamada para matrículas está previsto para 11 de julho, com início das aulas a partir de 13 de agosto.

Especializações – Os cursos de pós-graduação lato sensu do IFMS são oferecidos em regime modular, com carga horária total de 360 horas, além de 60 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Confira mais informações na página dos cursos de pós-graduação.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito com a Coordenação de Pós-Graduação do IFMS pelo e-mail [email protected].

Com informações do IFMS.

