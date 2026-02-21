Ex-goleiro paraguaio se entrega à Polícia por suspeita de envolvimento com narcotráfico na fronteira com Mato Grosso do Sul

O ex-goleiro paraguaio Victor Hugo Centurión Miranda, 39 anos, se entregou nesta sexta-feira (20) à Polícia Nacional do Paraguai após ter sido declarado foragido. Ele é suspeito de envolvimento com organizações de narcotráfico que operam na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Victor está detido na Unidade do Ministério Público contra o Crime Organizado, com prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Nexus 2, deflagrada na quarta-feira (18). Ele foi indiciado por tráfico internacional de drogas, associação criminosa e posse de entorpecentes.

A Operação Nexus 2 envolveu a Polícia Nacional e promotores especializados em narcotráfico, com cumprimento de mandados de busca em Itacurubí de la Cordillera, Yataity del Norte, San José de los Arroyos, Mariano Roque Alonso e Assunção, além de inspeções nas penitenciárias de Emboscada e Cambyretá. A ação desarticulou uma organização ligada ao traficante internacional Sebastián Marset, que, segundo as investigações, utilizava clubes de futebol profissional para lavagem de dinheiro.

O juiz de Crime Organizado, Osmar Legal, decretou prisão preventiva para parte dos investigados. Ao todo, oito pessoas foram indiciadas no processo.