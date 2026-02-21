Ex-goleiro paraguaio se entrega à Polícia por suspeita de envolvimento com narcotráfico na fronteira com Mato Grosso do Sul

Foto: ABC en el Este
Foto: ABC en el Este

O ex-goleiro paraguaio Victor Hugo Centurión Miranda, 39 anos, se entregou nesta sexta-feira (20) à Polícia Nacional do Paraguai após ter sido declarado foragido. Ele é suspeito de envolvimento com organizações de narcotráfico que operam na fronteira com Mato Grosso do Sul.

Victor está detido na Unidade do Ministério Público contra o Crime Organizado, com prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Nexus 2, deflagrada na quarta-feira (18). Ele foi indiciado por tráfico internacional de drogas, associação criminosa e posse de entorpecentes.

A Operação Nexus 2 envolveu a Polícia Nacional e promotores especializados em narcotráfico, com cumprimento de mandados de busca em Itacurubí de la Cordillera, Yataity del Norte, San José de los Arroyos, Mariano Roque Alonso e Assunção, além de inspeções nas penitenciárias de Emboscada e Cambyretá. A ação desarticulou uma organização ligada ao traficante internacional Sebastián Marset, que, segundo as investigações, utilizava clubes de futebol profissional para lavagem de dinheiro.

O juiz de Crime Organizado, Osmar Legal, decretou prisão preventiva para parte dos investigados. Ao todo, oito pessoas foram indiciadas no processo.

 

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *