Homem é ferido com facão após discussão por carro emprestado em Dourados

A vida está internada em estado grave no Hospital Vida de Dourados

Na tarde de ontem (22), um homem, de 43 anos, identificado como Andrade Ribeiro foi ferido com um facão durante uma discussão familiar. O caso aconteceu na Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Segundo informações a vítima voltava do trabalho com a esposa, Dagma, quando foi surpreendido pelo cunhado, Roberlei que ficou irritado após o pai de Dagma emprestar o veículo Corsa para o casal.

Durante o desentendimento, Roberlei pegou um facão e feriu Andrade com um corte profundo na nuca. Após o ataque, ele fugiu do local.

A equipe do Samu foi acionada e encaminhou a vítima em estado grave para atendimento no Hospital Vida.

A polícia esteve no local e realizou buscas na tentativa de localizar o criminoso e a arma utilizada no crime, mas não encontraram até o momento

O caso segue sob investigação registrado como lesão corporal dolosa.

