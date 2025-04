Sábado deve ter chuva forte em MS, com risco de tempestades

Atuação de área de baixa pressão e frente fria favorece pancadas intensas em parte do Estado

O tempo deve mudar neste sábado (12) em Mato Grosso do Sul. A previsão indica sol entre nuvens pela manhã, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas moderadas a fortes, especialmente durante a tarde e à noite. O cenário é provocado pela combinação de calor, umidade, atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, além do avanço de cavados e uma frente fria oceânica.

Há risco de tempestades acompanhadas de raios, ventos fortes e acumulados significativos de chuva, acima de 40 mm em 24 horas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

As temperaturas devem variar entre 18°C e 31°C nas regiões sul e sudeste. No sudoeste e Pantanal, as mínimas ficam entre 21°C e 24°C, com máximas de até 30°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros oscilam entre 20°C e 32°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 29°C.

Os ventos sopram do quadrante norte com velocidade entre 30 e 50 km/h, podendo ter rajadas acima desse valor em áreas isoladas.

