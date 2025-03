Dois homens são presos por estupro de vulnerável em bairros de Campo Grande

Na manhã desta terça-feira (11), dois homens foram presos com mandados de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável em Campo Grande. Um tentou esutprar a própria filha e o outro tentou estuprar a ex-madrasta.

Os indivídos foram localizados e presos, um no bairro Santo Eugênio que tentou estuprar a sua ex-madrasta em 2017. E o bairro Caiçara, abusou da própria filha em 2020, quando a menina tinha 9 anos de idade.

A prisão foi realizada pela polícia civil por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Os criminoso foram levados para a 1º Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.