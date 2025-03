Audiência de impacto de vizinhança será realizada nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (13), toda a população está convidada a particdipar da audiência pública para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança proposto pela empresa responsável sobre o requerimento de Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo (OOAUS) na Zona de Expansão Urbana (ZEU) – Geracina Garcia Lima.

A discussão acontece às 18h, no Auditório Engenheiro Nilo Javari Barém, localizado na rua Hélio de Castro Maia, 279, bairro Jardim Paulista. O Processo Administrativo do estudo é de n. 105.248/2022-36.

A audiência é organizada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos na Audiência Pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Essas contribuições poderiam ser protocoladas presencialmente na sede da Autarquia, em horário comercial (7h30 às 11h e 13h às 17h30), ou enviadas para o e-mail [email protected] até o dia 21 de fevereiro de 2025.

Sítio eletrônico com os documentos a serem discutidos na audiência pública: www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

Canal do YouTube: www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.