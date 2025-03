Eldorado Brasil está com mais de 50 vagas de emprego abertas para ajudante florestal em Selvíria e Inocência

Os interessados podem participar das entrevistas nesta quinta e sexta-feira

A Eldorado Brasil Celulose está com mais de 50 vagas de emprego abertas para a função de ajudante florestal nas cidades de Selvíria e Inocência, na região leste de Mato Grosso do Sul. Durante os dias 13 e 14 de março serão realizadas entrevistas com os interessados em ocupar os cargos. A agenda será, nesta quinta-feira, dia 13 de março, às 9 horas, com a equipe de Recursos Humanos no escritório de Silvicultura da Eldorado em Selvíria, e na sexta-feira, dia 14, às 8 horas, em Três Lagoas, no Senai.

Para concorrer a uma das vagas é necessário levar documentos pessoais, carteira de vacinação e currículo.

A seleção em Três Lagoas será para atuação em Inocência e os candidatos aprovados terão transporte diariamente.

Vaga



Ajudante florestal: responsável em executar trabalhos na área florestal desde o início do processo de formação de florestas, tais como: plantio, irrigação, replantio, combate a formigas, aplicação de herbicida, adubação, roçada, capina, manejo de mudas, dentre outras.

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, vivência em atividades de campo e disponibilidade para alojar.

Locais de seleção:

– Selvíria- MS

Dia: 13 de março – quinta-feira

Local: escritório de Silvicultura da Eldorado em Selvíria

Rua Vereador José Antônio Trindade, 1570

Horário: 9h

– Três Lagoas – MS

Dia: 14 de março – sexta-feira

Local: Senai

R. José Amílcar Congro Bastos, 1313 – Vila Nova

Horário: 8h

A Eldorado Brasil

A Eldorado Brasil Celulose é reconhecida globalmente por sua excelência operacional e seu compromisso com a sustentabilidade, resultado do trabalho de uma equipe qualificada de mais de 5 mil colaboradores. Inovadora no manejo florestal e na fabricação de celulose, produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, atendendo aos mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional. Seu complexo industrial em Três Lagoas (MS) também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhão de habitantes. Em Santos (SP), opera a EBLog, um dos mais modernos terminais portuários da América Latina, exportando o produto para mais de 40 países. A companhia mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação, competitividade e valorização das pessoas.

