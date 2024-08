Homem é detido ao se passar por PM e marcar encontro com mulheres

Segundo as informações, uma das mulheres percebeu que o homem estava se passando por outra pessoa e avisou o verdadeiro dono da identidade, que acionou os policiais militares

Na noite de ontem (20), em Dourados, um homem, de 28 anos, identificado como Sammuel foi preso em um posto de combustíveis após usar a identidade de um policial militar para marcar encontros com mulheres nas redes sociais.

Segundo as informações, uma das mulheres percebeu que o homem estava se passando por outra pessoa e avisou o verdadeiro dono da identidade, que acionou os policiais militares.

Ao ser abordado pela PM ele confessou o crime e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

