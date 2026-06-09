Quatro pessoas são presas em operação contra furto de energia em Maracaju

Força-tarefa com Polícia Civil, Perícia e concessionária identificou ligações clandestinas em imóveis vistoriados durante a Operação Luz Legal

Quatro pessoas foram presas em flagrante por furto de energia elétrica durante a Operação Luz Legal, realizada na manhã desta terça-feira (9), em Maracaju. A ação foi feita por uma força-tarefa envolvendo Polícia Civil, Perícia Criminal e equipes técnicas da concessionária de energia.

A operação mobilizou três equipes policiais, peritos e 15 equipes da concessionária, que vistoriaram 42 imóveis após análises de inteligência e cruzamento de dados apontarem indícios de irregularidades no consumo. Em oito locais vistoriados, foram confirmadas fraudes e ligações clandestinas.

Entre as situações identificadas, estava o chamado “gato”, prática ilegal de desvio de energia elétrica. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram levados à delegacia e autuados em flagrante.

A delegada responsável informou que os envolvidos foram encaminhados após a confirmação das irregularidades e devem responder pelo crime de furto de energia elétrica.

Representantes da concessionária destacaram que o problema vai além do prejuízo financeiro, já que as ligações irregulares podem provocar riscos graves, como choques elétricos, incêndios, falhas na rede e interrupções no fornecimento.

Dados do setor apontam que as perdas por fraudes seguem elevadas no Estado. Apenas em 2025, mais de 10 mil ocorrências foram registradas em Mato Grosso do Sul, com grande volume de energia recuperada em fiscalizações.

A operação faz parte de um conjunto contínuo de ações e deve seguir em outros municípios do Estado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais.

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