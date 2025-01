Dois homens são presos em flagrante tentando furtar lotérica no Coronel Antonino

Dois homens foram presos em flagrante ao tentarem furtar uma lotérica na madrugada deste domingo (26), na Rua São Sepé, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os suspeitos foram vistos dentro da unidade pelo vigilante que fazia guarda no local e acionou a polícia.

No momento em que a equipe chegou ao local, o vigilante repassou as características e vestimentas dos indivíduos. Eles teriam entrado no local pelo telhado. Os policiais entraram no estacionamento e notaram que a janela do banheiro estava quebrada, na tentativa de retirar a grade de proteção.

Nesse momento, a equipe percebeu que as luzes internas da lotérica estavam acessas e havia movimentação e barulhos vindo do interior. Os policiais identificaram que os homens estavam tentando fugir do local e imediatamente foram até a rua, quando receberam reforços.

Os dois homens foram vistos pulando os muros das casas na tentativa de fuga. No entanto, a equipe de policiais conseguiu prender os indivíduos.

Os criminosos não conseguiram arrombar o cofre do local, mas segundo a dona da lotérica, um aparelho celular da marca Iphone teria sido furtado. O telefone foi encontrado com um dos homens, e devolvido a empresária.