Bonito avança com projetos sustentáveis e trabalha na finalização da proposta de taxação de turistas

O município enfrenta o desafio de equilibrar o crescimento do turismo com a preservação ambiental

Bonito, famosa por suas águas cristalinas e cavernas misteriosas, é um dos destinos mais cobiçados do Brasil, atraindo turistas de todos os cantos do mundo. Contudo, a pressão do turismo sobre o ecossistema local tem gerado desafios para a gestão da cidade, que busca equilibrar a necessidade de desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. Para enfrentar esses desafios, Bonito está implementando projetos inovadores que visam garantir a sustentabilidade de suas atividades turísticas a longo prazo.

Em entrevista ao O Estado, o prefeito Josmail Rodrigues revelou planos para 2025 que incluem a parceria com o Governo do Estado, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e especialistas em preservação de águas cristalinas, com o objetivo de transformar a cidade em um exemplo de ecoturismo sustentável. “A partir de fevereiro, iniciaremos nosso plano de trabalho. Esse projeto terá um ano de execução e, com certeza, trará benefícios para a cidade”, afirmou Rodrigues.

Projeto de sustentabilidade e conservação

Formalizado em novembro de 2024, o projeto que une o Governo do Estado, o Município de Bonito e a UFRJ busca revisar o Plano Diretor da cidade e realizar estudos detalhados sobre a capacidade de carga da Bacia do Rio Formoso e a área urbana. O investimento de R$ 3,1 milhões visa garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável, sem comprometer a preservação ambiental.

A assinatura do convênio ocorreu durante a abertura do II Fórum de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul, evento que reuniu autoridades e especialistas para discutir políticas públicas relacionadas ao clima e ao meio ambiente. A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, destacou a importância da parceria. “Este é um passo importante para garantir o desenvolvimento sustentável de Bonito. Os estudos que surgirem do Plano Diretor serão fundamentais para o futuro da cidade”, disse ela.

Taxação de turistas

Outra iniciativa importante para o futuro do ecoturismo em Bonito é a implementação da Taxa Ambiental para turistas, prevista para começar em 2025. O prefeito Josmail Rodrigues detalhou que a cobrança será feita, inicialmente, por meio de um sistema de testes, com início previsto para 60 dias após a licitação do projeto. A Taxa Ambiental, que foi aprovada em 2021 no valor de R$ 7,00 por dia, agora será reajustada para R$ 15,00. A cobrança será aplicada apenas aos turistas que realizarem passeios nos atrativos turísticos da cidade, sendo isentos aqueles que permanecerem apenas no hotel ou passeando pela cidade.

A Prefeitura de Bonito justifica a criação da taxa como uma medida necessária para garantir a conservação do ecossistema local, que inclui rios de águas cristalinas, cavernas e uma fauna e flora típicas dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. “A taxa visa assegurar a implementação de políticas públicas eficientes de gestão ambiental e conservação”, afirmou a administração municipal.

Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS, apoiou a medida, destacando a importância de garantir a infraestrutura adequada diante da crescente demanda turística. “Bonito é um destino de natureza com capacidade de carga limitada, e a taxa de turismo ambiental é essencial para garantir a qualidade dos serviços prestados”, explicou Wendling.

Bonito Eco Criativa

Bonito também é pioneira no ecoturismo sustentável, sendo reconhecida em 2022 como o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo. Como parte de seu compromisso com a sustentabilidade, o município lançou o projeto “Bonito Eco Criativa”, durante o Festival de Inverno de Bonito. O projeto visa consolidar a cidade como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, promovendo práticas responsáveis e envolvendo a comunidade local.

O “Bonito Eco Criativa” será executado pela Fundtur-MS e contará com a colaboração de diversos parceiros. O governador Eduardo Riedel, durante o lançamento do projeto, afirmou que Bonito se tornará um exemplo de como o ecoturismo pode gerar desenvolvimento econômico enquanto preserva o meio ambiente. “Queremos que Bonito seja um modelo de desenvolvimento sustentável, onde o ecoturismo seja uma ferramenta de inclusão social e valorização econômica”, afirmou Riedel.

Após chuvas, Bonito enfrenta impactos climáticos

Em meio a todas essas inovações, Bonito também enfrenta desafios climáticos. O Balneário Municipal, uma das principais atrações turísticas da cidade, foi interditado no dia 20 de janeiro devido às fortes chuvas que atingiram a região.

O Rio Formoso, que passa pela cidade, subiu significativamente, provocando o turvamento das águas. O prefeito explicou que a previsão é de que o balneário seja reaberto em dois ou três dias, caso as chuvas cessem. “A chuva foi forte, mas o Rio Formoso deve estabilizar em breve, e o balneário será reaberto”, afirmou o prefeito.

A cidade registrou 120 mm de chuva em um único dia, o que causou a elevação do nível do rio. Segundo o prefeito, o município está monitorando a situação e aguarda a estabilização do clima para garantir a segurança dos visitantes.

Bonito sediará Fórum Internacional de Sustentabilidade

Bonito será a sede do Fórum Internacional de Sustentabilidade, que ocorrerá entre os dias 29 e 31 de maio deste ano. O evento, que antecede a CIP30 (Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) no Brasil, reunirá líderes globais para discutir temas centrais da agenda climática mundial.

O anúncio da escolha de Bonito como sede foi feito em Zurique, na Suíça, durante o evento Brazil Economic Forum Zurich 2025, na quinta-feira (23), pelo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e pelo presidente da FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen.

Em entrevista ao O Estado, o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno , celebrou a importância de Bonito sediar o evento. Ele afirmou: “Isso coloca o MS no centro do debate da agenda climática global. Reforça nosso posicionamento, nossa meta de ser um estado carbono neutro até 2030. Já temos o primeiro destino de Ecoturismo Carbono Neutro do Mundo certificado. E reforça a imagem de sermos um destino de natureza responsável.”

O Fórum Internacional de Sustentabilidade será uma importante plataforma para discutir a transição energética, alternativas de financiamento para a economia verde e o impacto das mudanças climáticas, colocando Bonito e Mato Grosso do Sul em destaque na agenda ambiental global.

Suelen Morales