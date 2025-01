Com shows de artistas regionais, 4ª Festa do Pequi celebra o fruto como produto típico e essencial do estado

Nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, o distrito de Camisão, em Aquidauana, será o cenário de um dos eventos mais aguardados da região: a 4ª edição da tradicional Festa do Pequi. A celebração, que enaltece o sabor inconfundível do pequi, promete movimentar os cidadãos e atrair turistas em busca de um fim de semana repleto de lazer, gastronomia e cultura.

Com a recente regulamentação do pequi como um produto protegido por lei federal, por meio do Projeto de Lei 1970/2019, que institui a Política Nacional do Pequi e demais frutos do Cerrado, o distrito de Camisão ganha ainda mais destaque. Localizado no Morro do Paxixi, Camisão é reconhecido pela abundância de pequis, que não só enriquecem a culinária local, mas também são compartilhados com os animais da região, promovendo um equilíbrio sustentável e preservando a biodiversidade do cerrado.

A programação musical inclui apresentações no palco principal: no dia 31 de janeiro, a partir das 19h, Gabriel Castilho abre a noite, seguido pela dupla Lino & Nando; no dia 1º de fevereiro, também às 19h, o Grupo Campezito e a cantora Gleici Helena se apresentam. No domingo, 2 de fevereiro, a festa começa cedo, com a praça de alimentação oferecendo um delicioso almoço a partir das 11h, seguido pelo show da dupla Michel & Felipe.

A Festa do Pequi é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, com a organização da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), e conta com o apoio da Associação de Moradores e Lideranças de Camisão, do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e da Aecopaxi (Associação dos Empreendedores do Corredor Turístico Paxixi). Com entrada gratuita, o evento é uma excelente oportunidade para fortalecer o turismo local e celebrar a cultura regional.

Pequi é cultura

Este ano, a festa traz um diferencial significativo em relação às edições anteriores: o foco nas atrações culturais e artísticas locais. De acordo com Mirian Aveiro, presidente da Aecopaxi, a participação da associação na organização do evento tem grande importância, pois o distrito de Camisão tem se consolidado como um destino turístico nos últimos anos.

“Optamos por dar mais espaço aos talentos regionais. A música local, que já é destaque em várias partes do estado, será a grande estrela dessa edição. Teremos artistas como Gleici Helena e o Grupo Campezito, que estão despontando no cenário musical, garantindo uma programação animada e de qualidade”, revela Mirian.

A festa também tem grande impacto econômico para os distritos de Camisão e Piraputanga. Miriam enfatiza que o evento beneficia os comerciantes locais e os empreendedores autônomos. O evento movimenta o comércio, além de promover o turismo nas pousadas, restaurantes e casas de temporada dos distritos, que se preparam para receber um grande público.

“As barracas de alimentação e os expositores são, em sua maioria, moradores e comerciantes de Camisão. A festa contribui diretamente para a geração de renda, especialmente em um período como a piracema, onde muitos pescadores enfrentam dificuldades financeiras”, explica.

A gastronomia será, sem dúvida, um dos pontos altos da festa. Miriam explica que, para fortalecer ainda mais a identidade culinária regional, todas as barracas de alimentação terão no mínimo um prato que utilize o pequi como ingrediente. A escolha do pequi como estrela do evento é uma forma de resgatar e valorizar a culinária típica do cerrado, permitindo que o público se delicie com pratos tradicionais e autênticos.

“Nos preocupamos para que o visitante tenha uma verdadeira experiência gastronômica, e todos os expositores assinaram um termo de parceria comprometendo-se a oferecer produtos com pequi. Através da organização dos empreendimentos e da luta por melhorias na infraestrutura, estamos oferecendo aos visitantes uma experiência completa, com atrativos e uma gastronomia que faz do pequi um verdadeiro ícone”, destaca Mirian.

Gigantes do Pequi

Este ano, a 4ª Festa do Pequi contará com uma programação diversificada. No primeiro dia, 31 de janeiro, a festa começa às 19h com os shows de Gabriel Castilho e, em seguida, Lino & Nando. No dia 1º de fevereiro, a festa continua com o Grupo Campezito e a cantora Gleici Helena, também a partir das 19h. Já no domingo, 2 de fevereiro, o evento começa mais cedo, com a praça de alimentação servindo um delicioso almoço e o show da dupla Michel & Felipe a partir das 11h.

“Este ano, a festa será muito mais do que apenas um evento gastronômico, ela será uma verdadeira celebração da nossa música e cultura. “Esperamos um grande público, e com o apoio da mídia e de parceiros como a Prefeitura de Aquidauana e a Secretaria de Cultura e Turismo, acreditamos que a festa se consolidará ainda mais como um dos principais eventos culturais e turísticos da região”, afirma Mirian.

Com a crescente popularidade da Festa do Pequi, Mirian enxerga um enorme potencial para o futuro do evento. O interesse de instituições como a Embrapa e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em colaborar para o desenvolvimento sustentável do extrativismo do pequi abre portas para novos desafios e oportunidades, que podem fortalecer ainda mais a festa nos próximos anos, ampliando sua relevância e impacto na região.

“Nos próximos anos, queremos que a festa continue a crescer, atraindo cada vez mais turistas e gerando oportunidades para os empreendedores locais. Com o pequi agora protegido por uma lei federal, acreditamos que essa festa será um ponto de destaque no calendário cultural de Aquidauana e de todo o estado de Mato Grosso do Sul”, afirma.

Miriam expressa sua confiança de que a 4ª Festa do Pequi será um sucesso, não só por conta das atrações e da programação, mas também pelo espírito de união da comunidade de Camisão.

“Este evento é uma verdadeira celebração da nossa cultura, nossa gastronomia e nossa música. A participação da comunidade é fundamental, e é isso que faz da Festa do Pequi um evento tão especial. Esperamos que, a cada ano, mais pessoas se apaixonem por Aquidauana e por tudo o que nossa região tem a oferecer”, finaliza.

Serviço: A 4ª edição da Festa do Pequi acontece nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, no distrito de Camisão, em Aquidauana, a 130 km de Campo Grande. O evento, com entrada gratuita. Para mais informações confira a programação completa no site oficial da Prefeitura de Aquidauana.

Amanda Ferreira