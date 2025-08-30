Dois homens são presos após furto em loja de Coxim

Suspeitos foram localizados em ruas próximas e confessaram o crime

Na última sexta-feira (29) dois homens foram presos em Coxim após arrombamento a uma loja na Rua General Mendes de Morais, no Bairro Senhor Divino.

A Polícia Militar foi acionada e constatou o furto no local. Com base nas imagens das câmeras de segurança e nas características dos suspeitos, os policiais iniciaram buscas pela região.

Durante as rondas, um homem de 24 anos foi encontrado na Rua dos Torquatos e o outro, de 36 anos, na Rua Pedro Pedrossian. Ambos admitiram a prática do furto e receberam voz de prisão.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde seguem os procedimentos legais.

